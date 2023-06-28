Дербент, Дагестан, 28 июня, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент. Об этом 28 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Дагестане глава государства проведёт совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее о поездке российского лидера в республику сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что Путин вылетает в Дагестан в командировку, где будет работать вторую половину дня 28 июня.

В Дербенте в связи с приездом российского лидера усилили меры безопасности. По всему городу дежурят сотрудники полиции, перекрыты проезды к ряду туристических локаций, в том числе к цитадели Нарын-Кала и местной Джума-мечети.

Известно, что на совещании президент выступит с вступительным словом, также ожидается доклад министра экономического развития Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, доклад министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа. Кроме того, предполагается, что о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов расскажет глава Дагестана Сергей Меликов.

Как сообщало ИА Регнум, первую половину дня российский лидер работал в Кремле. 28 июня Путин поздравил представителей мусульманской общины России с Курбан-байрамом. Он указал, что этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости.

Также президент провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и обсудил с ним развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран.