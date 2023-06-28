Москва, 28 июня, 2023, 18:13 — ИА Регнум. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 28 июня отреагировали на требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить из организации Российский футбольный союз (РФС). Причиной обращения украинской стороны стало внесение крымских футбольных клубов в число участников Второй лиги.

Иван Шилов ИА Регнум

«На основании решения Чрезвычайной комиссии УЕФА от 2014 года Исполнительный комитет постановил запретить крымским клубам выступать в соревнованиях, организуемых РФС, с 1 января 2015 года и считать регион «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — процитировал «Спорт-Экспресс» ответ пресс-службы УЕФА.

Как ранее сообщало ИА Регнум, после того как представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки, Украина потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за участия крымских команд в розыгрыше чемпионата России. Соответствующие документы получили ФК «Рубин» (Ялта) и «Севастополь». Крымские клубы после возвращения полуострова в состав России прекратили участие в украинском чемпионате. В своём обращении украинская сторона указала, что это якобы не соответствует требованиям уставов руководства мирового и европейского футбола.

В феврале 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине российская сборная и клубы исключили из международных соревнований. В Москве допустили возможность перехода из европейской федерации в азиатскую, а крымские клубы получили лицензии для участия в чемпионате.