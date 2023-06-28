Варшава, 28 июня, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев, где он проведёт встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 28 июня сообщила канцелярия польского лидера.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский

«Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве», — говорится в сообщении.

Встреча глав государств посвящена празднованию Дня конституции Украины, также стороны обсудят подготовку к июльскому саммиту НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Литвы Гитанас Науседа приехал с необъявленным визитом в Киев, в ходе которого он хочет встретиться с Зеленским. Литовский лидер собирается обсудить с украинским коллегой расписание июльского саммита НАТО в Вильнюсе, переговоры по вступлению Украины в ЕС и оказание Киеву помощи.

До этого Дуда заявил, что они с Зеленским любят друг друга, однако вынуждены заниматься политикой. Он отметил, что у них с украинским лидером бывают сложные дискуссии, проходящие в дружеском ключе.