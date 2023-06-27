Москва, 28 июня, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Россия продолжает контакты с Соединёнными Штатами по вопросам работы российского посольства в Вашингтоне и американского посольства в Москве. Об этом в эфире Первого канала 28 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Интервью опубликовано в Telegram-канале министерства.

Известия/Александр Казаков

«Есть контакты, конечно же, по вопросам функционирования посольств: нашего там и американского здесь», ― указал глава внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что Вашингтон обращается к Москве по линии помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Однако существуют сложности, которые возникли ещё во время президентства Барака Обамы.

«Разгребаем не очень пока успешно те завалы, которые начал создавать [бывший глава Белого дома Барак] Обама за три недели до инаугурации [экс-президента США Дональда] Трампа, хлопнув дверью, выгнав десятки наших дипломатов, отобрав пять объектов собственности», ― сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что российская сторона всегда была и остаётся готовой к контактам с США. Он напомнил, что, когда госсекретарь США Энтони Блинкен просил его о контакте, он либо отвечал на его звонок, либо, как на Бали на полях саммита «Большой двадцатки», говорил с ним на ногах. Глава МИД отметил, что за последние полтора года таких просьб с американской стороны было всего две.

«Больше обращений не было», ― пояснил министр.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня посол России в США Анатолий Антонов встретился с американской коллегой Линн Трейси. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также «функционирование посольств» в Москве и Вашингтоне.

С момента начала спецоперации на Украине страны Запада и некоторые дальневосточные союзники США выслали 574 российских дипломата. Больше всего российских дипломатов выдворила Болгария — 83. Там же произошла и самая массовая единовременная высылка — 70 человек. Также в числе «лидеров» в этом вопросе находятся Польша (45), Германия (40), Словакия и Франция (по 35), Словения (33), Италия (30), США (28).

В общей сложности российских дипломатов объявлили персонами нон-грата в 29 странах Европы, в США и Японии. Также выдворили 19 сотрудников постпредства России при ЕС.

С 1 января 2023 года 30 сотрудников российского посольства в США были вынуждены вернуться на Родину из-за визовых ограничений Госдепа. Как отметил посол России в Вашингтоне, в отношениях со Штатами не наблюдается позитивных подвижек. Он добавил, что сотрудники диппредставительства продолжают получать угрозы, их всячески пытаются склонить к предательству родины.