Москва, 28 июня, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В планах переноса на Украине празднования Рождества с 7 января на 25 декабря прослеживаются желание подстроиться под западную культуру и внедрение русофобских настроений во все сферы жизни страны. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

ИА Регнум Государственная дума

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о переносе празднования Рождества в стране с 7 января на 25 декабря. В качестве причины указывается «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января».

«Речь совсем не о христианстве, а о политизации всей киевской верхушки. Им глубоко наплевать и на Рождество, и на Иисуса Христа. Зеленский хочет, чтобы украинская церковь полностью отделилась от Русской православной церкви и стала католической. О ценностях он не думает, всё ради антироссийской политики и западной идеологии», — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что таким образом власти Украины в очередной раз пытаются встроиться в западную культуру и её идеологию. При этом о последствиях для православных христиан киевский режим не задумывается. Бессараб напомнила, что в эту же повестку ложится и информация недавних дней о передаче духовных ценностей и святых мощей из Киево-Печерской лавры в страны Европы под предлогом их сохранения от ракетных ударов. Депутат также назвала этот жест антидуховным, поскольку идёт прямая продажа великого христианского наследия.

Схожим мнением поделился и доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок. Он отметил, что инициатива о переносе празднования обсуждалась в украинском правительстве давно. По мнению историка, это могло произойти ещё при бывших президентах Украины Викторе Ющенко и Петре Порошенко, которые тоже не отказывались от навязывания западной культуры.

«Стремление Украины быть ближе к Западу затрагивало все сферы жизни, теперь и до православного Рождества дошло. Теперь, наконец, появление раскольнической церкви в 2018 году при Порошенко дало свои результаты, когда речь о переносе Рождества сбывается», — заметил Борисёнок.

По мнению историка, предлагая перенести дату празднования Рождества, украинский лидер попытался в очередной раз подчеркнуть свои антироссийские взгляды.

«Здесь антироссийская линия выглядит глупо, наивно и местами смешно. Она просматривается слабо, потому что те же сербы празднуют Рождество 7 января. Вопрос, как долго эта инициатива сможет продержаться, потому что смена политической власти на Украине, которая когда-либо наступит, может привести к отмене самых одиозных идей киевских властей, среди которых также перенос Дня победы с 9 на 8 мая в стиле Европы», — поделился историк.

Борисёнок предположил, что идея украинского президента в итоге приведёт к тому, что в стране будет две даты празднования Рождества — народ будет отмечать как 25 декабря, так и 7 января. Эксперт допустил, что даже под угрозой нарушения административного кодекса, украинцы всё равно не откажутся от православной традиции празднования в начале января. По мнению историка, в итоге эта инициатива приведет к распространению пьяного разгула на Украине уже с 25 декабря.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла внесённое в Верховную раду предложение президента Украины. Она отметила, что тем самым украинский лидер теперь причислил себя к католикам.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на Украине с 9 на 8 мая. В соответствии с документом, вместо Дня памяти и победы над нацизмом украинцы 9 мая будут отмечать День Европы. Соответствующие изменения внесут и в статью трудового кодекса страны о праздничных и нерабочих днях. Законопроект внесли в Раду 8 мая и пометили его как неотложный. Однако 11 мая на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая.