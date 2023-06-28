Таллин, 28 июня, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в среду, 28 июня, пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО на грядущем саммите в Вильнюсе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности Украины, которая действительно работает, — это НАТО», — сказала она на пресс-конференции с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Каллас добавила, что не хочет «как-либо испортить сюрприз» на саммите в Вильнюсе. Однако Столтенберг отметил, что предвосхищать итоги саммита рано.

Ранее он назвал победу Украины в конфликте с Россией предварительным условием для начала обсуждения её вхождения в НАТО. Столтенберг указал, что сейчас победа Украины является самой срочной задачей блока. При этом он не ответил на вопрос, к чему может прийти саммит альянса в вопросе о членстве Украины, и заявил о намерении альянса согласовать многолетний пакет помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он утверждал, что фактически путь в НАТО Украина прошла и доказала совместимость со стандартами альянса. Однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Он отмечал, что вначале Киеву необходима «дорожная карта» для «приближения» к натовским стандартам. Глава украинского минобороны Алексей Резников разделяет мнение, что Украине не предложат войти в состав НАТО, пока она ведёт боевые действия.

Комментируя намерения Киева, в Кремле напомнили, что именно ориентация Киева на вступление в НАТО стала одной из причин начала военной спецоперации на Украине. В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев также заявил, что Россия не допустит вступления Украины в альянс. По его словам, в таком случае у России появится источник постоянной военной опасности, чего позволить нельзя.