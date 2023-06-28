Москва, 28 июня, 2023, 19:11 — ИА Регнум. То, что власти Швеции разрешили сжечь Коран возле мечети в первый день Курбан-байрама, следует понимать как агрессивно-провокационную акцию. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 июня заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM

Парламентарий охарактеризовал происходящее как неприкрытый сатанизм под видом демократии. Решение шведских властей, по его мнению, носит сугубо агрессивно-провокационный характер. По его словам, всё это показывает, что уровень абсурда в Европе стал космически зашкаливающим.

«С одной стороны, они говорят: «вы можете исповедовать любую религию, но мы вертели всё, что для вас есть святого». Пусть это звучит грубо, но таковы факты», — сказал Хамзаев.

Причём, как подчеркнул депутат, европейцы относятся так не только к исламу, но и к христианству, иудаизму и другим конфессиям. В результате Швеция рискует столкнуться с обострением активности местных радикальных групп.

Кроме того, поскольку от Турции сегодня зависит, попадут ли шведы в НАТО, возникает вопрос: на самом ли деле Стокгольм хочет присоединиться к Североатлантическому альянсу? Хамзаев заметил, что, судя по поведению Швеции, она туда не хочет, но рассчитывает чужими руками закрыть себе доступ в эту организацию. Поэтому разрешение шведских властей сжечь Коран может оказаться их политическим трюком.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в Стокгольме была сожжена священная книга мусульман — Коран. Эту акцию уже осудил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, он назвал случившееся «подлым поступком». Ранее полиция Стокгольма разрешила эту акцию, обосновав это решением суда о том, что для отказа необходимы чёткие опасения, что из-за акции могут быть нарушены порядок и безопасность.

До этого датский политик и лидер ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжигал Коран перед посольством Турции в Стокгольме, получив на это разрешение правительства Швеции. Свой поступок он объяснил тем, что не согласен с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в решении вопросов, касающихся Дании и Швеции.

После этого Анкара пообещала, что власти Швеции могут не ждать поддержки Анкары во вступлении в НАТО.