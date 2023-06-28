Лисичанск, ЛНР, 28 июня, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В ЛНР скончался заместитель начальника полиции Лисичанска Виталий Голованчук, получивший тяжёлое ранение при исполнении служебных обязанностей. Об этом 28 июня сообщили в МВД республики.

МВД ЛНР Замначальника полиции Лисичанска Голованчук Виталий

Серьёзное ранение сотрудник правоохранительного ведомства получил 21 июня, неся службу на вверенной ему территории. В больнице медики несколько дней боролись за его жизнь, но безуспешно.

«В результате полученного тяжёлого ранения, несовместимого с жизнью, 25 июня 2023 года Виталий Голованчук скончался», ― говорится в сообщении ведомства.

Руководство и личный состав МВД выразили соболезнования родным и близким Голованчука.

Голованчук занимал должность замначальника полиции по оперативной работе с марта 2023 года. С августа 2022 года его назначили начальником отдела уголовного розыска Лисичанского ГОВД.

Свой служебный путь он начал в 2001 году милиционером батальона патрульно-постовой службы милиции при Лисичанском отделе МВД в Луганской области.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая временно исполняющий обязанности главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске возле здания телекомпании. Правоохранители признали атаку в Луганске покушением на врио главы МВД ЛНР. Позже Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Корнета в тяжёлом состоянии доставили в больницу, он перенёс полостную операцию. Теперь его жизни ничего не угрожает.