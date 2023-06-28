Вашингтон, 28 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Бои на Украине выявили существенные проблемы с использованием американской военной техники в полевых условиях. На это обстоятельство указывает обозреватель американского издания The National Interest (NI) Патрик Дреннан (перевод ИА Регнум). По его оценке, даже технологически продвинутое вооружение из США либо не всегда показывает лучшие качества, либо оказывается непомерно дорогим. В некоторых случаях — и то, и другое, отмечает Дреннан.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

Наиболее яркий пример: беспилотники с несложными двигателями, применяя которые, Россия наносит существенный ущерб украинской военной инфраструктуре, стоят в среднем 20 тысяч долларов за штуку. При этом сбивать их на Украине пытаются в том числе ракетами NASAMS, один пуск которой оценивается в 400 тыс. долларов, констатирует автор National Interest.

Едва ли можно критиковать ВСУ за то, что вместо современных NASAMS они стараются использовать германские системы Gepard образца 1960-х годов, отмечает Дреннан.

Проблемы у ВСУ возникнут и с обещанными американскими танками M1 Abrams, полагает автор.

«Во-первых, Abrams весит на семь тонн больше, чем (немецкий танк) Leopard, который может легко застрять в грязи украинских полей или обрушить некоторые лёгкие мосты, — замечает Дреннан. — Другая проблема состоит в том, что последняя версия Abrams оптимизирована для работы на авиационном топливе, которое по понятным причинам трудно восполнить на поле боя».

Но ещё более проблематичным надо считать то, что ремонт Abrams в полевых условиях не всегда возможен, указывает автор.

«Отдельные соображения логистического характера фактически делают эту перспективу похожей на сущий ад, — признаёт Дреннан. — Например, батальон на первой линии не может починить Abrams с разбитой оптикой. Для замены необходимо извлечь некоторые системные узлы целиком и отправить их на склад — возможно, за сотни миль — и заказать запасные».

Наконец, производство одного американского танка может обойтись в 10 млн долларов, тогда как новейший Leopard 2 стоит около 6 млн долларов.

Обозреватель National Interest также высказал опасения относительно поставок на Украину истребителей F-16. Здесь проблема в конкуренции. Дреннан отметил, что правительство Швеции уже предлагало украинским властям перспективную альтернативу — многоцелевой истребитель четвёртого поколения Saab JAS 39 Gripen («Грифон»). Самолёт высокоэффективными датчиками и средствами электронного подавления, способный приземляться на коротких взлётно-посадочных полосах.

«Хотя Gripen не зарекомендовал себя в боях, как F-16, он постоянно набирает высокие баллы в военных играх «воздух — воздух», — утверждает Дреннан. А некоторые украинские пилоты, по его словам, несмотря на открытое предпочтение киевскими властями американских F-16, в частном порядке высказывают скепсис по отношению к этому варианту.

И дело не только в стоимости машин как таковых (час полёта Gripen стоит 7,8 тыс. долларов, F-16 — 12 тыс. долларов): обслуживание Gripen дешевле, сходятся во мнении «практически все спикеры». Впрочем, производство «Грифонов» на 17 млн долларов дороже, чем в случае с F-16, признаёт автор. Причина видится журналисту NI в том, что «F-16 производится и экспортируется с середины 1970-х годов».

А обучение пилотов и обслуживающего персонала шведских машин втрое короче: 12 месяцев вместо 36. Также Дреннан отмечает, что Gripen гораздо менее прихотливы в смысле качества и длины взлётно-посадочных полос, чем американские F-16.

Ранее ИА Регнум подробно рассказывало о возможности поставок шведских вооружений — включая «Грифоны» — на Украину.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что говорить о сроках поставок обещанных Украине американских истребителей F-16 слишком рано: в Нидерландах и Дании лишь готовятся начать обучение украинских пилотов.

Президент России Владимир Путин сообщал, что российские войска в ходе контрнаступления украинских вооружённых формирований уничтожили 245 танков, включая немецкие Leopard. Министерство обороны РФ показывало поражение танка Leopard российским дроном-камикадзе. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус признавал потери украинскими войсками поставленных им танков Leopard 2 и невозможность восполнения этих потерь.