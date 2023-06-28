Донецк, 28 июня, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Более 800 медиков-волонтеров и 1200 активистов МГЕР и «Волонтерской роты» отработали в больницах и госпиталях новых российских регионов. Именно их практический опыт лег в основу поправок в законодательство в сфере здравоохранения.

Pskov.ru «Единая Россия»

С первых дней СВО «Единая Россия» выделила медицинскую помощь в новых регионах в отдельное направление гуманитарной миссии. Все это время в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях местным врачам оказывали помощь более двух тысяч человек. В их числе врачи учреждений здравоохранения из разных субъектов РФ, медсестры, студенты-медики.

«В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои, и помощь врачей была нужна как воздух. В те дни «Единая Россия» открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города — «Аполлония». Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа — яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу», — отметил депутат Государственной думы от «Единой России» Дмитрий Хубезов.

Он выразил слова благодарности каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые прибыли в Донбасс и помогли гражданским и военным.

Сам он лично координировал работу медиков-волонтеров в Донбассе с первых дней СВО, а с началом мобилизации отправился на линию соприкосновения и служил в военном госпитале в ЛНР. В последних числах мая он просил освободить его от должности председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО.

«По линии »Единой России» вместе с коллегами из партийного проекта «Здоровое будущее» планируем внести новое положение народной программы — обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», — отметил он.

Как сообщает сайт «Единой России», созданием единых программ обучения, подготовкой инструкторов, обновлением теоретических знаний, внедрением современных практических умений будет заниматься Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

По словам Дмитрия Хубезова, принципы оказания помощи должны быть едиными, поскольку причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. Кроме того, он подчеркнул, что все армейские достижения по оказанию первой помощи необходимо изучать и перенимать гражданским ведомствам.

«По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи», — добавил он.