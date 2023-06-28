Москва, 28 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Россия больше не может полагаться на договорённости с коллективным Западом. Об этом 28 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Как отметил глава МИД, президент России Владимир Путин неоднократно говорил об открытости Москвы к сотрудничеству.

«Но в том, что касается наших бывших западных партнёров, не можем полагаться на договорённости с ними, включая имевшие юридический характер. Это такая «борьба миров», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МИД Германии заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО больше не будет ограничением в вопросе укрепления восточного фланга Североатлантического альянса.

Основополагающий акт Россия — НАТО — это документ о взаимоотношениях и сотрудничестве между Россией и альянсом, подписанный в Париже в мае 1997 года. В соглашении говорится, что стороны не рассматривают друг друга как противников. Также в него вошли принципы взаимодействия на международной арене, механизм консультаций и сотрудничества России и блока, участие сторон в международных организациях и программах и регламент вопросов с ядерным оружием.