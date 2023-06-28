Херсон, 28 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Свыше 800 волонтеров-медработников и 1200 участников «Волонтерской роты» и МГЕР отработали в медучреждениях новых регионов Российской Федерации. На базе их опыта разработали изменения, которые необходимы в законодательстве в отрасли здравоохранения.

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

С начала СВО «Единая Россия» объявила медицинскую помощь отдельным направлением гуманитарной миссии в новых регионах. На помощь врачам и медсестрам ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей пришли свыше двух тысяч человек, в числе которых не только врачи и медицинские сестры из множества регионов России, но и студенты медицинских вузов и колледжей страны.

По словам члена партии «Единая Россия», депутата Государственной думы Российской Федерации Дмитрия Хубезова, в апреле минувшего года, когда в Мариуполе начались бои, помощь врачей требовалась городу как воздух. «В те дни «Единая Россия» открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города — «Аполлония». Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа — яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали в Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным», — рассказал парламентарий.

С момента начала спецоперации он выступал в роли координатора медработников-волонтеров в Донбассе. Когда в стране объявили частичную мобилизацию, Дмитрий Хубезов ушел на фронт, где проходил службу в военном госпитале Луганской Народной Республики, расположенном неподалеку от линии соприкосновения. В конце весны он подал прошение об освобождении от должности главы комитета ГД РФ по охране здоровья, чтобы возвратиться в зону проведения СВО.

Депутат рассказал, что по партийной линии при участии коллег из проекта «Единой России» «Здоровое будущее» для внесения в народную программу разработано новое положение — все россияне получат возможность пройти обучение современным и эффективным методам оказания первой медпомощи.

Как сообщает сайт «Единой России», Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ является учреждением, ответственным за разработку единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретической базы и внедрение актуальных практических навыков.

Дмитрий Хубезов объяснил, что обучение по линии Минздрава проходят врачи, медицинские сестры, а также студенты медвузов и колледжей. Они осваивают современные методы оказания первой помощи. Благодаря опыту военной медицины стало ясно, что от человека, приходящего на помощь бойцу первым, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи.

«Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины», — подчеркнул депутат.