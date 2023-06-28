Москва, 28 июня, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 28 июня, что Молдавия приближается к тому, чтобы стать пособником Украины. Она указала, что коллективный Запад активно затаскивает республику в украинский конфликт и «присматривает её на роль второй Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Молдавские власти всё ближе приближаются к тому, чтобы стать прямым пособником преступной киевской власти, при этом в заложники поставив собственное население», — заявила она.

Дипломат выразила сожаление, что руководство Молдавии поддаётся на это и выражает солидарность с киевским режимом.

Ранее Захарова заявила, что из Молдавии могут сделать полигон для конфронтации с Россией. Она напомнила о намерениях представителей НАТО углубить сотрудничество со страной и отметила, что это может привести к тому, что постепенно всё постсоветское пространство превратится в испытателей НАТО для геополитической конфронтации. Она назвала попытки втянуть Молдавию в блок циничными и спровоцированными желанием НАТО расшириться. Захарова выразила надежду, что в Молдавии есть политики, которые распознают угрозу возможной потери суверенитета и предотвратят её.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены альянса намерены увеличить поддержку Молдавии.

Также Захарова ответила на призывы Кишинёва сократить число российских дипломатов в Молдавии. Она подчеркнула, что в диппредставительстве работает столько сотрудников, сколько необходимо. Так она прокомментировала заявления Молдавии о необходимости сократить дипломатическое присутствие России в республике. Представитель МИД напомнила, что, по положениям Венской конвенции о дипотношениях, для определения нужного числа сотрудников посольства учитываются обстоятельства и условия в стране пребывания и потребности представительства. Захарова отметила, что в республике проживают более 200 тыс. россиян, а молдавская диаспора в России насчитывает около полумиллиона человек.

Так она ответила на намерение депутата от партии «Действие и солидарность» Андриана Кептонара сократить число российских дипломатов в Молдавии и сотрудников посольства России в Кишинёве. Он подсчитал численность дипломатов и сотрудников и напомнил, что у них всех ещё есть семьи.