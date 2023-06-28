Луганск, 28 июня, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Более 800 медиков-волонтеров, а также 1200 активистов МГЕР и «Волонтерской роты» отработали в больницах и госпиталях новых регионов России. Их опыт использовали для внесения законодательных изменений в сфере здравоохранения.

Государственная дума Дмитрий Хубезов

С самого начала СВО «Единая Россия» вывела медицинскую помощь в отдельное направление своей гуманитарной миссии. За это время в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях содействие местным медикам оказывали более двух тысяч волонтеров. Среди них — врачи учреждений здравоохранения из разных регионов страны, медсестры, студенты-медики.

«В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои и помощь врачей была нужна как воздух. В те дни «Единая Россия» открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города — «Аполлония», — поделился воспоминанием депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов. Он рассказал, что позвал в этот медцентр волонтеров, которые сразу откликнулись на призыв. Их работа, по словам Хубезова, явила собой яркий образец самоотверженности и безграничной преданности делу. Парламентарий выразил благодарность каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые прибыли в Донбасс, оказывали и продолжают оказывать помощь гражданским и военным.

Депутат Дмитрий Хубезов занимался координацией работы медиков-волонтеров в Донбассе с первых дней СВО. После объявления частичной мобилизации Хубезов отправился на фронт, служил в военном госпитале у линии фронта в Луганской Народной Республике. В конце мая депутат обратился с просьбой об освобождении его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, намереваясь вернуться в зону СВО. Сейчас он делится планами совместно с коллегами из партпроекта «Здоровое будущее» внести новое положение народной программы по линии ЕР: оно будет касаться обучения современным и эффективным правилам оказания первой помощи.

Как сообщает сайт «Единой России», ответственность за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений возьмет на себя Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

«По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи», — сообщил Дмитрий Хубезов. Опыт военной медицины показывает, что от человека, который первым прибывает на помощь бойцу, зависит не только жизнь военного, но и судьба семьи бойца. Все армейские достижения по оказанию первой помощи требуют изучения и передачи для ознакомления гражданским ведомствам. Дмитрий Хубезов указал, что причины предотвратимых смертей во многом схожи: как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и прочих чрезвычайных ситуациях. И принципы оказания помощи, по мнению Хубезова, должны быть едиными всюду.