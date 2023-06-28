Москва, 28 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что России выгодно членство его страны в НАТО, свидетельствует, что глава киевского режима как был, так и остался недалёким комиком из команды КВН «95-й квартал». Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 июня заявил политолог Владимир Корнилов.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам политолога, на него это выступление украинского президента в Верховной раде произвело точно такое же впечатление, какое производили выступления в «95-м квартале».

«Видно, что сценаристы писали одни и те же», — сказал Корнилов.

Соответственно, грамотность, как пояснил эксперт, неважна, равно как и факты. Главное — эффект для публики. Этим Зеленский и занимается. Политолог уверен: если бы у президента Украины были помощники, которые проверяют факты, то, конечно, они привели бы массу примеров того, как страны НАТО нападали и на соседей, и на дальние государства. И как вели совместные операции, и как бомбили Югославию в центре Европы, и как проводили операции, в которых участвовали и так называемые миротворцы с Украины.

«Примеров огромная масса. Но Зеленский — недалёкий человек. Он ничему не учился, и все его выступления сводятся к номерам в КВН на сцене. Соответственно, период образования он пропустил. А те, кто когда-то писал ему сценарии для КВН, теперь пишут речи для выступлений в Верховной раде», — констатировал Корнилов.

Политолог подчеркнул, что России никогда не было нужно приближение НАТО к её границам. Тем более что в случае с Украиной речь идёт о приобретении Североатлантическим альянсом не государства Украины (по словам Корнилова, «чихать хотели натовцы и на Украину, и на украинцев»), а огромного плацдарма в подбрюшье России.

«И если оставить всё так, как есть, то рано или поздно там появятся базы НАТО», — сказал эксперт.

Во вступлении Украины в НАТО, по словам Корнилова, есть элемент экзистенциальной угрозы для Российской Федерации. О чём опять-таки официально заявила Москва, когда в декабре позапрошлого года предложила обсудить эти угрозы.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что президент Украины, выступая в Верховной раде, сделал несколько заявлений относительно природы НАТО и геополитических приоритетов России. По его мнению, Москве якобы было выгодно обретение Украиной членской карточки альянса, так как государства — участники этого блока обороняются и защищают, а не уничтожают. А поскольку Россия заинтересована в безопасности границ, то, следовательно, не должна протестовать против попыток Киева заполучить место в НАТО, а напротив, сама должна настаивать.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил Киеву о предварительном условии, при котором тот может претендовать на вхождение в Североатлантический альянс. Это условие — победа Украины в конфликте с Россией. Только после этого можно начинать «значимую дискуссию» о пополнении НАТО за счёт Украины.