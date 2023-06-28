Тверь, 28 июня, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Тверская компания АО «Исток» внедряет новые разработки — солнечные панели, которые могут использоваться на удаленных и труднодоступных территориях, где нет возможности получить сетевую электроэнергию. Первые такие устройства и соответствующая инфраструктура к ним были установлены на территории глэмпинга «Каменецкие купели» в Ржевском округе в рамках совместного проекта «Альтисточник».

Пресс-служба правительства Тверской области Солнечные панели

«Реализация таких проектов позволяет внедрять инновации, создавать в Верхневолжье новые рабочие места, — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Благодаря таким инициативам мы наращиваем экономический, промышленный и импортозамещающий потенциал Тверской области».

АО «Исток» работает в Твери более 60 лет. Одно из основных направлений его деятельности — создание средств производства электрической энергии. В 2015 году запущена опытная линия солнечных энергетических систем, первые из которых были разработаны по заказу Министерства обороны РФ.

Изделия АО «Исток» поставляются в вооруженные силы страны на протяжении нескольких лет, а с недавнего времени компания применяет наработки и в гражданской сфере. Так, предприятие начало производить мобильные солнечные батареи мощностью7,12,30, 50 и 100 Ватт. Эти небольшие зарядные устройства, работающие на энергии солнца, позволяют в полевых условиях заряжать смартфоны, планшеты, ноутбуки, рации, эхолоты и навигаторы, лодочные АКБ. Особой популярностью изделия пользуются у любителей походов и отдыха на природе.

В прошлом году специалисты компании начали разработку экспериментальных образцов солнечных панелей. Они могут быть востребованы в том числе в организациях сферы туризма. Первые такие устройства и установлены в глэмпинге «Каменецкие купели». Благодаря панелям, а также аккумуляторам, инвертору и генератору, удалось создать замкнутую энергосистему. Она способна работать круглый год.

Как рассказали в АО «Исток», подобное оборудование — бесплатный источник электрической энергии. К примеру, панели, установленные на территории глэмпинга в Ржевском округе, позволяют в ясную солнечную погоду за 10 часов зарядить аккумуляторный отсек на 50%. В настоящий момент на территории «Каменецких купелей» обустроен один хаб в рамках проекта «Альтисточник». В планах — создание еще двух.

Отметим, что и курорт «Каменецкие купели», и АО «Исток» — активные получатели мер государственной поддержки для субъектов МСП, сотрудничающие с центром «Мой бизнес» Тверской области, открытым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Так, «Каменецкие купели» — получатели займа по программе «Проекты туризма» регионального Фонда содействия предпринимательству, одной из структур центра. На заемные средства на территории кантри-курорта был построен первый всесезонный модульный дом.

АО «Исток» не только регулярно принимает участие в международных выставках при поддержке центра «Мой бизнес», но и получило льготный заём по программе «Оборотный капитал» от Фонда развития промышленности Тверской области.