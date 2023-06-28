Москва, 28 июня, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провёл 28 июня телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери. Они обсудили вопросы региональной безопасности и международную обстановку.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу

«Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере», — сообщили в Минобороны России.

Шойгу и Багери также обсудили двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве состоялась встреча министров обороны России, Ирана, Турции и Сирии. Участники обсудили укрепление безопасности и нормализацию сирийско-турецких отношений. В Минобороны уточнили, что главы ведомств обсудили также укрепление безопасности в Сирии и противодействие терроризму. Шойгу обсудил с коллегами борьбу с сирийскими экстремистскими группировками.

В апреле Шойгу провёл переговоры с министром обороны Китая Ли Шаньфу. В ходе встречи министр обороны России заявил, что Москва и Пекин совместно работают в подготовке морских и воздушных патрулирований и учений, а также подчеркнул, что координация усилий на международной арене стабилизирует мировую обстановку и снижает напряженность.