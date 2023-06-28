Нижний Новгород, 28 июня, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Житель Нижнего Новгорода устроил в квартире стрельбу из-за ссоры с женой. Об этом 28 июня в региональном управлении МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Выстрелы прогремели утром 28 июня в жилом комплексе «Цветы» в Советском районе Нижнего Новгорода. Стрельбу устроил 62-летний житель квартиры №1 дома №6 на улице Первоцветной в ходе ссоры с женой.

Семейная пара поссорилась на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина выстрелил на кухне в пол из ружья. После этого жена покинула квартиру. В результате конфликта никто не пострадал.

Мужчину задержали, ружьё изъяли. Злоумышленник не оказал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в подмосковной полиции сообщили о задержании москвича, который устроил в Химках стрельбу из страйкбольного автомата. На него пожаловались местные жители, увидев едущий по улице автомобиль, из люка которого торчал автомат.