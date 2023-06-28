Москва, 28 июня, 2023, 16:07 — ИА Регнум. США дали Украине указание не использовать ситуацию с частной военной компанией «Вагнер» в России для организации провокаций, в том числе на российской территории. Об этом 28 июня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Эрик Романенко/ТАСС Военная техника ЧВК «Вагнер»

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что основания верить этим сведениям имеются.

«Есть основания верить сведениям о том, что Госдепартамент, как только это началось, а может быть, даже накануне, в срочном порядке дал указания всем своим загранпредставительствам никоим образом не комментировать эту ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать её к действиям Соединённых Штатов Америки», ― сказал в эфире Первого канала Лавров.

Он добавил, что это очень надёжные сведения и они похожи на правду.

Как сообщало ИА Регнум, издания Washington Post и New York Times сообщили, что американская разведка якобы заранее знала о подготовке военного переворота в России и сообщила об этом властям США. Однако те не стали сообщать об этом Москве, чтобы не помогать Кремлю.

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что страны Запада не причастны к попытке мятежа в России. По его словам, это была часть борьбы внутрироссийской системы. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что события в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер» — это внутреннее дело России. Он уточнил, что не хотел бы спекулировать на этом вопросе.

В свою очередь, Лавров назвал заявления американской стороны о невмешательстве во внутренние дела России в связи с попыткой военного мятежа явным лукавством. Он также добавил, что российские спецслужбы уже разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в попытке мятежа в стране 24 июня.

Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключил, что при попытке вооружённого мятежа в России работали западные спецслужбы. Он сказал, что мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. При этом он подчеркнул, что в ведомстве знали, что победят.