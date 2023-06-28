Москва, 28 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Основополагающий акт Россия — НАТО больше не может быть «ограничительным фактором» в вопросе укрепления восточного фланга альянса. Об этом ведомство заявило в среду, 28 июня.

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Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер выразил мнение, что российская сторона осложняет действие соглашения специальной военной операцией, поэтому рассматривать его как руководство к действию становится невозможно.

«Основополагающий акт Россия — НАТО ясно опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют. Поэтому он в нынешней ситуации не может быть ограничительным фактором для необходимого усиления восточного фланга», — заявил он.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что отношения с альянсом носят удручающий характер. В том же месяце приостановили работу постпредства России при НАТО, информационного бюро альянса в Москве.

17 декабря, после встречи с дипломатами из США, МИД России опубликовал проекты «Договора между Россией и США о гарантиях безопасности» и «Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора», в соответствии с которыми Россия требовала для себя гарантий безопасности в виде юридически закреплённого отказа Вашингтона от расширения НАТО и прекращения военного сотрудничества с постсоветскими странами. Также Москва заявила о необходимости отказа от расположения военных баз НАТО на их территориях и ещё нескольких пунктах. Многие из пунктов проектов озвучивались ранее, в частности, недопустимость нахождения на территории Европы американского ядерного оружия, но ответа на это Москва не получила.

После начала специальной военной операции России на Украине альянс в одностороннем порядке заморозил сотрудничество. Чтобы не терять контакт полностью, оставили канал взаимодействия на уровне посольств.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Основополагающий акт не станет препятствием для усиления альянса на востоке. В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны объединения продолжают придерживаться принципов соглашения. В МИД России вскоре заявили, что Россия не откажется от участия в Основополагающем акте. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также ранее заявлял о том, что документ в нынешней геополитической обстановке не имеет смысла и должен быть аннулирован.

Основополагающий акт Россия — НАТО — это документ о взаимоотношениях и сотрудничестве между Россией и альянсом, подписанный в Париже в мае 1997 года. В соглашении говорится, что стороны не рассматривают друг друга как противников. Также в него вошли принципы взаимодействия на международной арене, механизм консультаций и сотрудничества России и блока, участие сторон в международных организациях и программах и регламент вопросов с ядерным оружием.