Москва, 28 июня, 2023, 15:58 — ИА Регнум. В Министерстве экономического развития России призвали Центробанк (ЦБ) принять взвешенное решение по размеру ключевой ставки и учитывать не только риски роста темпов инфляции, но и положительные экономические показатели. Об этом в Минэкономразвития 28 июня заявили журналистам, сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Ожидаем, что ЦБ будет принимать взвешенное решение, ориентируясь в том числе на потребности обеспечения ресурсами структурной перестройки экономики», — говорится в сообщении.

В ведомстве отреагировали на заявление заместителя председателя регулятора Алексея Заботкина, что совет Центробанка в июле может поднять ставку рефинансирования, чтобы обеспечить низкий уровень инфляции. Минэкономразвития признало наличие инфляционных рисков, но подчеркнуло, что темпы роста цен невысокие.

«Динамика идет даже чуть ниже прогнозной траектории», — добавили в министерстве.

Ключевая ставка в России с сентября 2022 года остаётся на уровне 7,5%. Центробанк сохранял это значение в течение шести последних заседаний. Следующее заседание ЦБ по этому вопросу назначили на 21 июля 2023 года.

Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве Александр Цыганов в беседе с ИА Регнум сообщил, что, скорее всего, основную ставку в стране скоро поднимут. Это приведёт к подорожанию кредитов, но эксперт считает, ЦБ проводит взвешенную экономическую политику.