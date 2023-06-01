Киев, 28 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. России следовало бы самой просить, чтобы Украине как можно быстрее предоставили членство в Североатлантическом альянсе. Такое мнение 28 июня в ходе выступления в Верховной раде высказал президент страны Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он заявил, что члены НАТО обороняются и защищают, а не уничтожают, в то же время Россия как никто заинтересована в безопасности своих международно признанных границ. А следовательно, уверен украинский лидер, России тоже нужно участие Украины в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года Зеленский заявил, что Киев подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. По его словам, фактически путь в НАТО Украина уже прошла, а также доказала свою полную совместимость со стандартами Североатлантического альянса. При этом политик отметил, что эта заявка нужна Киеву для юридического закрепления уже существующего положения.

Пока в стране идут военные действия, рассчитывать на приём в Североатлантический альянс Киеву не приходится. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Он отмечал, что вначале Киеву необходима «дорожная карта» для «приближения» к натовским стандартам.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина вступит в Евросоюз после окончания военного конфликта. Подобные заявления сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Глава украинского минобороны Алексей Резников также считает, что Украине не предложат войти в состав НАТО, пока она ведёт боевые действия.

Москва на протяжении долгого времени чётко озвучивала свою позицию по этому вопросу. В российском руководстве неоднократно заявляли, что возможное вступление Киева в НАТО неприемлемо для Москвы с точки зрения обеспечения безопасности и станет пересечением красной линии в отношениях России с альянсом.

Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев («Единая Россия») заявил, что Россия не допустит вступления Украины в альянс. По его словам, в таком случае у России появится источник постоянной военной опасности, чего позволить нельзя.