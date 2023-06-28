Москва, 28 июня, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Заявления американской стороны о невмешательстве во внутренние дела России в связи с попыткой военного мятежа — это явное лукавство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра», фрагмент которой 28 июня показали в эфире Первого канала.

РИА Новости/ Григорий Дубовицкий

Глава МИД указал на соответствующие слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби и отметил, что на фоне знания послужного списка США в вопросе смены власти в разных странах такие высказывания звучат «несколько искусственно».

«Ну и потом, зная о том, как до недавнего времени, ещё несколько лет назад, работали в нашей стране американские фонды, неправительственные организации, чем они занимались, как они обхаживали всячески и тренировали оппозицию, это явное лукавство», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что события в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер» — это внутреннее дело России. Он уточнил, что не хотел бы спекулировать на этом вопросе.

При этом ранее издания Washington Post и New York Times сообщили, что американская разведка якобы заранее знала о подготовке военного переворота в России и сообщила об этом властям США. Однако те не стали сообщать об этом Москве, чтобы не помогать Кремлю.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным вошла в Ростов-на-Дону и выдвинулась колонной в направлении Москвы.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин заявил о попытке совершения вооружённого мятежа в стране. Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии заявила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК. В результате этого удалось разрешить ситуацию мирно.