Опубликованы кадры спасения пропавшего в тайге мальчика

Архаринский район, Амурская область, 28 июня, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Появились кадры спасения пропавшего в Архаринском районе Приамурья десятилетнего мальчика. Ребёнка нашли в тайге.

Кадр из видео

На видео попал момент, как мальчика обнимает его отец, а затем они вместе идут в машину спасателей. Мать ребёнка рассказала, что сына нашёл его дядя.

Как сообщало ИА Регнум, мальчик пропал 27 июня: отец взял его с собой на охоту в тайгу и внезапно обнаружил, что сына нет рядом. Это произошло в районе реки Малый Урил.

Начались поиски, в которых задействовали не только наземный, но и воздушный, а также водный транспорт. В поисках участвовали 68 человек.

Утром 28 июня руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова сообщила, что ребёнка нашли. О том, что мальчик жив, сообщил лётчик частного самолёта.