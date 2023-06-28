Москва, 28 июня, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Россияне в течение мая 2023 года увеличили траты на покупку подержанных машин на 85%. Как сообщило 28 июня агентство «Автостат», в денежном отношении это составило 487,3 млрд руб.

РИА Новости/Илья Наймушин

Так, жители России купили 501,9 тыс. автомобилей с пробегом, что на 54% больше, чем за тот же период 2022 года (326,7 тыс.). Больше всего средств покупатели потратили на 10-летние авто и старше — 182,8 млрд рублей (в два раза больше, чем в 2022 году — 91,5 млрд рублей).

Эксперты отметили, что с более новыми авто, в возрасте до пяти лет, ситуация обратная: в мае 2022 года на них потратили в процентном соотношении 38,2% (100,9 млрд рублей), а в мае 2023 — 30,9% (150,5 млрд рублей).

Как сообщили в «Автостате», сильнее всего россияне потратились на покупку подержанных японских авто (149 тыс. штук). Также жители России купили в течение мая 116,5 тыс. отечественных б/у авто, 66 тыс. корейских, 40 тыс. американских и 9,8 тыс. китайских.

Как сообщало ИА Регнум, в Японии не исключили запрета на поставки подержанных автомобилей в Россию. В случае расширения эмбарго на поставки товаров Токио введёт соответствующий запрет. Сейчас местные автопроизводители не поставляют в Россию машины стоимостью выше 3,6 млн рублей.

В то же время автодилеров в России заподозрили в завышении цен на отечественные автомобили. Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обнародовал данные «Автостата» о том, что в первом квартале 2023 года средняя цена отечественного авто выросла на 11%. Подобная динамика могла возникнуть из-за искусственного завышения цен.