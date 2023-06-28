Москва, 28 июня, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Польше не удаётся избавиться от российского сжиженного природного газа (СПГ), потому что этими закупками занимаются частные компании республики, заинтересованные в выгоде. К тому же в Польшу сжиженный газ может поступать не напрямую из России. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее польское издание Money․pl сообщило, что Россия стала основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу в первом квартале 2023 года. Таким образом авторы материала заподозрили продолжение зависимости республики от российского топлива. До этого правительство Польши заявляло, что к концу 2022 года страна полностью откажется от импорта российского газа и прекратит зависеть от Москвы.

«Правительство говорит о поставках газа по трубопроводу, и они прекратились в прошлом году. А поставками сжиженного газа занимается не правительство республики, а компании, которым это выгодно», — рассказал Пикин.

Более того, эксперт отметил, что когда речь идёт про поставки сжиженного газа, то всегда есть вероятность его покупки через третьих лиц. Поэтому Пикин не исключил, что в польском издании учитывали газ, который был куплен не напрямую у российских поставщиков.

«Также поступают и с нефтепродуктами. СПГ по дороге может менять юридическое происхождение, так как трейдеры могут его перепродавать. И де-факто СПГ из России, но де-юро — от кого-то из европейской страны», — допустил эксперт.

Также Пикин призвал не исключать вероятности ошибки или неверной трактовки данных в польском издании. Этой же позиции придерживается заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, который допустил, что речь идёт о других поставках.

«Речь, скорее, об углеводородном газе (СУГ), это пропан бутан. И эти поставки остались, потому что в Польше лишь на словах выступают за полный разрыв связей, но когда речь о денежных интересах или поиске альтернатив, то на это закрывают глаза», — объяснил Гривач.

Он сравнил поведение польских властей с испанскими, которые также, несмотря на санкции ЕС, в первом квартале 2023 года нарастили поставки СПГ из России. При этом, как заметил Гривач, главными поставщиками по СПГ у Польши остаются США и Катар.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая газета Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров «Группы семи» (G7) написала, что страны G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций против России планируют запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки. Однако санкции обошли стороной газовую политику и пока ограничились лишь транспортировкой российской нефти.