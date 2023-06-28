Москва, 28 июня, 2023, 15:52 — ИА Регнум. В распоряжении корреспондента ИА Регнум оказалась видеосъёмка того, как в Голопристанском муниципальном районе Херсонской области идут восстановительные работы на местных дорогах, размытых в результате разлива воды после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Кадр из видео

На кадрах видно, как тяжёлые грузовики подвозят грунт и засыпают им ямы, образовавшиеся на разбитых потоками воды дорогах. Однако можно заметить, что работа инженеров ещё далека от завершения. Многочисленные дороги в местных поселках до сих пор затоплены. В некоторых местах из-под поверхности воды проглядывают остатки разбитой инфраструктуры, а также перевернутые и утонувшие автомобили местных жителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816222" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Херсонской области начали восстанавливать разрушенные потопом дороги

Для восстановления уничтоженных дорог привлечены инженеры подразделений группировки войск «Днепр», а также специалисты минстроя Херсонской области.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что 26 июня были обнаружены тела ещё двух погибших после прорыва Каховской ГЭС. Таким образом, число жертв этой диверсии выросло до 48 человек.

Кроме того, экологи зафиксировали, что после разрушения дамбы на Каховской ГЭС уже началось гниение воды на поверхности Днепровского лимана. В дальнейшем это ждёт и часть Чёрного моря.

Также специалисты Россельхознадзора предупредили о рисках распространения сибирской язвы после прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из-за ударов ВСУ.