Осло, 28 июня, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Все страны — члены НАТО согласовали продление полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека ещё на один год, написала норвежская газета Verdens Gang.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Об этом рассказали три дипломатических источника издания. По их данным, в ближайшее время НАТО объявит официальное решение по этому поводу.

«В штаб-квартире НАТО в Брюсселе ожидают, что подтверждение [полномочий] Столтенберга произойдёт накануне саммита 11–12 июля в литовской столице Вильнюсе», — сообщила газета.

Накануне, 27 июня, Столтенберг на пресс-конференции в Гааге заявил, что не стремится к тому, чтобы его полномочия продлили, напомнило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня портал Euractiv распространил информацию, которой с ним поделились знакомые с ситуацией источники: полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО, истекающие 30 сентября, продлят ещё на год — до октября 2024 г.

По данным портала, альтернатив Столтенбергу, полномочия которого уже дважды продлевались, у альянса сейчас нет. Хотя кандидатуры существуют, но в НАТО нет единства.