СМИ узнали о планах НАТО оставить Столтенберга генсеком ещё на год
VG: члены НАТО решили оставить Столтенберга на посту генсека ещё на год
Осло, 28 июня, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Все страны — члены НАТО согласовали продление полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека ещё на один год, написала норвежская газета Verdens Gang.
Об этом рассказали три дипломатических источника издания. По их данным, в ближайшее время НАТО объявит официальное решение по этому поводу.
«В штаб-квартире НАТО в Брюсселе ожидают, что подтверждение [полномочий] Столтенберга произойдёт накануне саммита 11–12 июля в литовской столице Вильнюсе», — сообщила газета.
Накануне, 27 июня, Столтенберг на пресс-конференции в Гааге заявил, что не стремится к тому, чтобы его полномочия продлили, напомнило издание.
Как сообщало ИА Регнум, 27 июня портал Euractiv распространил информацию, которой с ним поделились знакомые с ситуацией источники: полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО, истекающие 30 сентября, продлят ещё на год — до октября 2024 г.
По данным портала, альтернатив Столтенбергу, полномочия которого уже дважды продлевались, у альянса сейчас нет. Хотя кандидатуры существуют, но в НАТО нет единства.