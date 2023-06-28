Москва, 28 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня заявил, что в Кремле спокойно восприняли откровенный рассказ белорусского лидера Александра Лукашенко о его участии в остановке попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

president. gov. by Александр Лукашенко

«Нормально абсолютно», — охарактеризовал реакцию представитель Кремля.

Однако уточнять использованные Лукашенко формулировки он не стал.

«Здесь я никак не комментирую, лучше обращаться именно в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями», — отметил Песков.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным предприняла попытку вооружённого мятежа. Колонна бойцов с военной техникой прибыла в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Лукашенко, по согласованию с президентом России Владимиром Путиным, провёл переговоры с Пригожиным, в результате которых бойцы ЧВК прекратили движение в сторону Москвы и покинули Ростов-на-Дону.

Российский лидер впоследствии поблагодарил белорусского коллегу за усилия и вклад, который он внёс в разрешение ситуации. Позднее Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за попыткой мятежа.

Как сообщило ИА Регнум, Песков прокомментировал вопрос о возможном награждении белорусского лидера государственной наградой за его участие в урегулировании попытки мятежа. Представитель Кремля сообщил, что в настоящий момент ему неизвестно о таких планах.