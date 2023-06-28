Москва, 28 июня, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Рано или поздно на Украине не останется человеческого ресурса, который можно будет отправить на фронт, так как все разбегутся, считает военный эксперт Иван Коновалов. Об этом он 28 июня заявил корреспонденту ИА Регнум.

Global Look Press/Peter Druk/Xinhua

По мнению Коновалова, когда бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорит о том, что у киевского режима большие проблемы, так как ВСУ оказались на грани развала, а набирать новобранцев для восполнения потерь становится всё труднее и труднее, то он объективно оценивает ситуацию. И это несмотря на то давление, которое оказывают на Макгрегора.

Однако, как подчеркнул Коновалов, вне зависимости от того, что говорят те, кто поддерживает Украину, и те, кто выступает против политики её властей, самая главная проблема — это неопределённость. А киевский режим как раз не может добиться определённости.

«Всё, что он делает, невозможно свести к одному главному знаменателю — к победе, — констатировал Коновалов. — Победа невозможна. Это понимают все. Это понимают в Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе. Нельзя свести все эти усилия (а они огромные!) к победе над Россией. Любая другая страна проиграла бы в такой ситуации. Но не Россия. Потому что Россия непобедима».

И вот о непобедимость России, по словам Коновалова, разбиваются любые усилия Киева и той части западных стран, которая его поддерживает.

Кроме того, он подчеркнул, что трудности ВСУ с набором новобранцев будут обратно пропорциональны возможностям украинских мужчин призывного возраста разбежаться кто куда.

«И рано или поздно у Киева не останется человеческого ресурса, который можно загнать на эту бойню. Они разбегутся», — уверен военный эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению Макгрегора, украинская армия оказалась полностью деморализована, о чём свидетельствует огромное количество солдат, сдающихся в плен или бегущих с поля боя. Полковник уточнил, что ВСУ несут большие потери, проводя контрнаступление, и восполнять потери личного состава становится всё труднее.

28 июня официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ за сутки потеряли на трёх направлениях (донецком, южнодонецком и запорожском) боевых действий до 475 военнослужащих. Президент России Владимир Путин ранее сообщал о потерях ВСУ при контрнаступлении в размере 13 тыс. бойцов.