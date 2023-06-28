Москва, 28 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. На купянском и краснолиманском направлениях в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 140 солдат. Об этом 28 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, на купянском направлении штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия «Западной» группировки войск нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Кисловки, Тимковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Кроме того, в районе Тимковки российские войска уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Деятельность ещё двух украинских ДРГ пресекли в районе Серебрянского лесничества.

«Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, а также три автомобиля», ― уточнил Конашенков.

Представитель оборонного ведомства добавил, что на краснолиманском направлении российская армия отразила две атаки украинских военных. ВСУ пытались атаковать в районах Кузьмино в ЛНР и Григоровки в ДНР.

Также в районах Червоной Дибровы, Невского в ЛНР, Ямполовки, Тернов и Григоровки в ДНР авиация и артиллерия разгромили подразделения 21-й, 42-й, 63-й, 67-й мехбригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.

«За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30», ― сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 27 июня, истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр» Вооружённых сил России на краснолиманском направлении поразили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ. Экипажи авиации также нанесли ракетные удары по более чем десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, в результате артиллерийского удара удалось поразить дислоцированные в районе Торского участка и Серебрянского лесничества подразделения 63-й и 67-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

В ходе боевых действий на южнодонецком направлении ВСУ, помимо живой силы, потеряли боевую машину пехоты Bradley производства США. Конашенков сообщил, что за сутки украинские войска потеряли в общей сложности пять боевых бронемашин.