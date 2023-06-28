Мелитополь, 28 июня, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Российская армия сорвала предпринятые украинскими военными в ночь на 28 июня попытки прорвать оборону на запорожском направлении. Об этом 28 июня рассказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

Как отметил Балицкий, в ночь на 28 июня украинские войска предприняли очередную попытку наступления на российские позиции.

«Были подбиты три танка, три БМП, большое количество солдат противника полегло в очередной раз. И они отступили», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинские войска потеряли несколько единиц бронетехники в ходе попыток провести атаку на российские позиции в Запорожской области. Он уточнил, что ВСУ начали попытку наступления около 05:00 мск.

До этого глава движения заявил, что Воздушно-космические силы России нанесли бомбовые удары по местам скопления украинской армии на ореховском направлении для предотвращения переброски подкреплений ВСУ для поддержки наступления на Работино.