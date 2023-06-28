Москва, 28 июня, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, которая пыталась высадиться на острове Антоновский в Херсонской области, 28 июня заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Минобороны РФ

«На херсонском направлении умелыми действиями российских войск и огнём артиллерии уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что ВС РФ уничтожили за сутки на херсонском направлении до 50-ти украинских военных, также они поразили технику ВСУ — гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30 и три автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны от 26 июня, российские военные уничтожили на херсонском направлении склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны Украины в районе Казацкого.

По состоянию на 27 июня, на херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 30-ти военных, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».