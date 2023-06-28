Москва, 28 июня, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) России за прошедшие сутки сбили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Об этом 28 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС ПВО ТОФ

«Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — добавил он.

Конашенков сообщил, что средства ПВО сбили дроны возле Опытного в ДНР, Кармазиновки, Приволья, Площанки и Оборотновки в ЛНР, а также возле сёл Балочки и Переможное в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня 2023 года Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами Storm Shadow, находящийся возле города Староконстантинов в Хмельницкой области. Это стало ответом на удар украинской стороны по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым.