Москва, 28 июня, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад ракет и боеприпасов ВСУ возле Новопавловки в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге 28 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В районе населенного пункта Новопавловка в ДНР уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады», — заявил он.

Вместе с тем в Краматорске российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации командиров 56-й украинской мотопехотной бригады. Конашенков сообщил, что в районах Предтечена и Весёлого в ДНР российские войска поразили командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили о групповом ударе по складам ВСУ с западным оружием. Конашенков заявил, что в результате удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования все назначенные объекты поражены и цели выполнены.

Ранее ИА Регнум сообщало о поражении армией России склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении. Представитель Минобороны заявил, что удар произошёл в районе населённого пункта Казацкое, а принадлежал склад 126-й бригаде территориальной обороны Украины. Вместе с тем на этом направлении российские военные также ликвидировали три украинских автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».