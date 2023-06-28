Москва, 28 июня, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива и техники ВСУ, сообщил 28 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Высокоточное оружие

«Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ на Донбассе», — сказал Конашенков.

По его словам, российские военные успешно поразили объекты, удары достигли цели.

Также Конашенков заявил, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорске (ДНР).

В районе села Новопавловка они уничтожили склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады украинской армии.

По данным Минобороны, российские военные поразили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась занять остров Антоновский в Херсонской области.