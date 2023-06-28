Москва, 28 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удары по резервам украинских военных на территории Запорожской области. Об этом 28 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ

«На запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области», — сказал он.

Военный добавил, что у Марфополя в Запорожской области российские войска пресекли деятельность группы украинских диверсантов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что российские военные в ходе спецоперации поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады украинских войск в Краматорске. У Новопавловки в ДНР удалось уничтожить склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.

До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ потеряли несколько единиц бронетехники в ходе попыток наступления на запорожском направлении. Бой продолжался несколько часов.