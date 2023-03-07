Берн, 28 июня, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Швейцарская компания Ruag SА получила отказ на свой запрос на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию. Об этом 28 июня сообщили в Федеральном совете Швейцарии.

Иван Шилов ИА Регнум Leopard 1

«Федеральный совет пришёл к выводу, что продажа 96 танков невозможна на основании действующего законодательства», ― говорится в опубликованном на сайте совета заявлении.

Отмечается, что такая продажа, в частности, противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета Швейцарии. Таким образом, Федеральный совет поставил во главу угла внеблоковый статус Швейцарии, а также надёжность правового государства.

Заявка касалась 96 неэксплуатируемых боевых танков Leopard 1 A5, находящихся в Италии. Их должны были отремонтировать в Германии, а затем реэкспортировать на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня швейцарский оборонный концерн Ruag обратился к властям страны за разрешением поставить Киеву 96 танков Leopard 1. Заявку направили в Государственный секретариат Швейцарии по экономике. В оружейной компании хотят получить официальное разрешение властей, так как считают, что это будет лучше для бизнеса.

Ранее министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис заявил, что Федеральный совет Швейцарии в ближайшее время сформулирует позицию по возможности перепродажи Германии 25 списанных танков Leopard. Вывод машин из эксплуатации одобрила ранее комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии. Кассис отметил, что чёткой позиции по вопросу перепродажи ещё нет, но затягивать с ней не планируется.