Калуга, 28 июня, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Ремонт школ и детских садов обсуждался 27 июня на заседании комиссии Городской думы Калуги по контролю за организацией и проведением ремонта образовательных учреждений под председательством Татьяны Коняхиной.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комиссии Городской думы Калуги по контролю за организацией и проведением ремонта образовательных учреждений 27.06.23 г.

Как рассказал руководитель управления капстроительства Виталий Леонов, контракт на капитальный ремонт кровли детского сада №55 «Пчёлка» заключён с ООО «Выскомпани». Предусмотрены работы по полной замене стропильной системы и кровельного покрытия. Стоимость работ — 4,2 млн рублей. На объект завезён пиломатериал, демонтаж кровли выполнен на 50%, ведётся установка стропильной системы в огнезащитной обработке. По состоянию на 23 июня ремонт выполнен на 15%.

Контракт на капремонт кровли школы №7 заключён с орловской фирмой «СК Центр» на сумму 5,4 млн рублей. В связи с проведением в школе ЕГЭ сроки начала работ перенесены на 1 июля.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Татьяна Коняхина предложила внести изменения в техническое задание и в ходе ремонта кровли использовать не профлист, а металлочерепицу. «Стоимость работ возрастёт незначительно, в то же время металлочерепица — более устойчивый и долговечный материал. В прошлом году его использовали при ремонте кровли школы №4, результатами все остались довольны», — подчеркнула Татьяна Коняхина. Члены комиссии подержали предложение, в адрес управления капстроительства будет направлено протокольное поручение.

Ремонт кровли детского сада № 85 «Белоснежка» обойдётся в 2 млн 903 тысячи рублей. Подрядчик ООО «РМ Строй-Калуга» приступил к завозу материалов и подготовительным работам. Экономия в ходе аукционов составила 1,9 млн рублей. Также начались работы по ремонту аварийных инженерных сетей в спортзале школы №47, ремонту кровли школы №20 и ремонту аварийных выходов в школе №10.

Не состоялся аукцион на ремонт аварийных инженерных сетей школы №7, в учреждении планируется выполнить профилактические работы. Руководитель управления образования Ольга Лыткина предложила перенаправить сэкономленные средства и 2,3 млн рублей с ремонта коммуникаций школы №7 на капитальный ремонт кровли школы №43. Члены комиссии предложение поддержали.

«Члены комиссии проведут выездное заседание и проверят ход и качество ремонтных работ на всех объектах. Согласно контрактам, ремонты должны завершиться к 15 августа, после чего начнётся приёмка образовательных учреждений», — отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.