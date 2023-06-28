Москва, 28 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады украинских войск в Краматорске. Об этом 28 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — сказал он.

Военный уточнил, что около Предтечено и Веселого российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад украинской армии. Также у Новопавловска в ДНР уничтожили склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ВС России не наносили удары по гражданским объектам во временно захваченном ВСУ Краматорске. Он подчеркнул, что удары наносятся по объектам, так или иначе связанным с украинской военной инфраструктурой. До этого украинские СМИ сообщили о ракетном ударе 27 июня по Краматорску, а киевские власти заявили о погибших и раненых жителях города.

Позднее Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях в зоне СВО до 475 военнослужащих.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия уменьшила активность на луганском направлении. По его мнению, это связано с большими потерями ВСУ и снижением их потенциала для наступления.