Москва, 28 июня, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на трёх направлениях боевых действий до 475 военнослужащих. Об этом на брифинге 28 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Представитель ведомства заявил о продолжающихся попытках наступления ВСУ на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.

В течение суток на донецком направлении российские военные успешно отразили пять атак ВСУ. Потери личного состава украинской армии составили более 240 военнослужащих.

«На донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Артёмовск, Первомайское, Петровское и Весёлое», — заявил Конашенков.

Он также сообщил о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.

«Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 235 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронемашины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б», — сказал он.

Конашенков заявил о потере украинскими войсками 540 военных за 26 июня на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.