Москва, 28 июня, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Контакты между Россией и Казахстаном продолжаются и будут продолжены на высшем уровне. Об этом 28 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите главы государства Владимира Путина в Казахстан этой осенью.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Официальный представитель Кремля добавил, что график обмена визитами между лидерами России и Казахстана Путиным и Касым-Жомартом Токаевым согласуют по дипломатическим каналам.

«По дипломатическим каналам будет конкретизирован график обмена визитами между президентами», ― указал Песков.

Днём ранее, 27 июня, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в недавнем телефонном разговоре с российским коллегой обсудил его предстоящий визит в Казахстан осенью 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, с 8 по 9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению российского лидера совершил рабочий визит в Россию. В ходе зарубежной поездки казахстанский лидер посетил Ржевский мемориал, установленный в Тверской области, братскую могилу в деревне Трубино, а также принял участие в параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он также присутствовал на неофициальном завтраке, в котором принимали участие лидеры стран СНГ.

В рамках рабочего визита глава Казахстана провёл обстоятельный разговор с Путиным. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Путин посетил Казахстан в октябре 2022 года. Он принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, где выступил, заявив, что в Азии крепнут новые центры силы на фоне превращения мира в многополярную структуру.