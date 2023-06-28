Москва, 28 июня, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня рассказал, по какому принципу приглашали участников встречи с российским лидером в Кремле днём ранее. Он отметил, что на ней присутствовали те, кто в трудный момент проявил свою гражданскую позицию и поддержал главу государства.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Это не случайность и не совпадение, это — данность и должность. Армия, народ, все были рядом с президентом», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, во вторник, 27 июня, президент Владимир Путин встретился в Кремле с силовиками, не допустившими худшего сценария развития попытки мятежа в стране. Президент обратился к военнослужащим Минобороны и Росгвардии, к сотрудникам ФСБ, МВД и ФСО и заявил, что все они своими действиями фактически остановили гражданскую войну. Путин отметил слаженность их действий, которая позволила не привлекать боевые подразделения из зоны специальной военной операции.

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным предприняли попытку вооружённого мятежа. На военной технике они прибыли в Ростов-на-Дону, откуда часть сил направилась в сторону Москвы. По согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил с Пригожиным. В результате соглашения бойцы ЧВК прекратили движение в сторону Москвы и покинули Ростов-на-Дону.

Позднее белорусский лидер заявил, что немалую роль в организации переговоров сыграли заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. Лукашенко назвал Евкурова очень отважным человеком.