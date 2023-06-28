Киев, 28 июня, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Место сбора инструкторов НАТО, прибывших в Краматорск для помощи ВСУ, могла случайно раскрыть волонтёр с Украины. Об этом 28 июня сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты опубликовали фотографии девушки-волонтёра с наёмниками из Канады, которые она разместила в соцсетях. За шесть дней до обстрела наёмников девушка опубликовала снимок с ними на железнодорожном вокзале Краматорска с указанием геолокации.

Волонтёр размещала и другие фотографии. Среди них есть и снимки, сделанные в ресторане, по которому нанесли удар, когда там собрались инструкторы.

Удар по ресторану в Краматорске нанесли 27 июня. Инструкторы перед этим также публиковали в соцсетях фотографии из общепита, а потом сообщили, что попали под удар.

При этом в России неоднократно заявляли, что российская армия стреляет только по военным объектам или по инфраструктуре, которая с ними связана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 28 июня, очередной раз подчеркнул, что Вооружённые силы России не наносят удары по гражданским объектам.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ИА Регнум отметил, что присутствие натовских наёмников на Украине стало «секретом Полишинеля». Имеются данные, что больше всего их приезжает из стран Восточной Европы.