Москва, 28 июня, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Россия не имеет отношения к бизнесу частной военной компании «Вагнер» в Африке. Об этом 28 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Известия/Семен Орлов

Так он ответил на вопрос о готовности России помогать африканским партнёрам на фоне санкций, введённых Соединёнными Штатами в отношении двух компаний из Центрально-Африканской Республики за связи с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«У компании там был самостоятельный бизнес. И к этому бизнесу государство не имело никакого отношения», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединённые Штаты Америки могут временно отложить введение новых санкций в отношении частной военной компании «Вагнер» на фоне ситуации в России. По данным WSJ, Госдеп США планировал 27 июня ввести санкции из-за деятельности ЧВК в Африке.

В итоге Вашингтон от своих планов не отказался. 27 июня министерство финансов страны сообщило о введении санкций в отношении одного физического и четырёх юридических лиц за связи с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В американском ведомстве считают, что структуры в ЦАР, ОАЭ и России участвовали в незаконных операциях с золотом для финансирования обеспечения и расширения вооружённых сил группы «Вагнер», в том числе на Украине и в Африке.

В санкционный список попали россиянин Андрей Иванов, компании Diamville Sau, Midas Resources Sarlu (обе из ЦАР), Industrial Resources General Trading (ОАЭ) и ООО «ДМ» (Россия).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недавняя попытка вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» не отразилась на отношениях страны с африканскими государствами. Никакой паники из-за того, что появился риск прекращения активности бойцов ЧВК на континенте, как это заявляли иностранные СМИ, у африканских лидеров нет.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Центрально-Африканская Республика изначально официально обратилась к частной военной компании, когда Европа решила свернуть в стране антитеррористическую деятельность. В ЦАР в качестве инструкторов работают несколько сотен военнослужащих, и эта деятельность продолжится, подчеркнул Лавров.