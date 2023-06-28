Москва, 28 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. На данный момент у Кремля не имеется чёткой позиции по законодательному регулированию создания частных военных компаний (ЧВК). Об этом 28 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/Александр Полегенько

«Пока нет какой-то четкой позиции на этот счёт», — сказал он в ответ на вопрос о том, изменят ли после попытки мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» российское законодательство для разрешения или запрещения создания таких компаний в дальнейшем.

Представитель Кремля уточнил, что пока этот вопрос обсуждают.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что Россия не имеет отношения к бизнесу ЧВК «Вагнер» на Африканском континенте. Он подчеркнул, что военная компания вела там бизнес совершенно самостоятельно.

Накануне, 27 июня, президент России Владимир Путин рассказал, что страна оплачивала деятельность ЧВК «Вагнер». С мая 2022 года по май 2023 года компания получила от государства 86 млрд 262 млн рублей. Ещё 110 млрд 179 млн рублей из бюджета выделили на страховые выплаты.