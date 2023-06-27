Калуга, 27 июня, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с депутатом Эльвирой Капитоновой поздравили с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Александру Бобкову.

Пресс-служба Городской думы Калуги Юрий Моисеев пожелал ветерану крепкого здоровья

В 1942 году Александра Афанасьевна была призвана в Красную армию. Служила на бронетанковом автомобильном складе, доставляла запчасти и снаряды на передовую. За проявленную отвагу калужанка награждена орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За отвагу» и многими другими наградами.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Юрий Моисеев пожелал ветерану крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, поблагодарил за подвиги на фронте и мирный труд, вручил цветы и подарки.