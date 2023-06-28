Москва, 28 июня, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Если в России отменят НДС на продукты с истекающим сроком годности при условии, что магазины будут раздавать их бесплатно, это поддержит бедных россиян. Так депутат Госдумы Михаил Делягин 28 июня прокомментировал корреспонденту ИА Регнум соответствующую инициативу его коллег из фракции ЛДПР.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

При этом он согласился, что при реализации подобных шагов не исключены злоупотребления — некоторые бизнесмены стали бы продавать свою продукцию «в чёрную».

«Минфин РФ никогда не одобрит таких нововведений», — убеждён Делягин.

Отчасти с ним согласен Андрей Полтарыхин, профессор кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г. В. Плеханова. Он заявил, что решение этого вопроса давно назрело и стало объективной необходимостью. Он заметил, что обычно продукция с заканчивающимся сроком использования утилизируется или идёт на чёрный рынок. Однако утилизация не всегда проходит в санитарных условиях и сопряжена с возрастающим объёмом работы сотрудников торговых сетей и коммунальных служб. Реализация на чёрном рынке приводит к ещё большим проблемам, связанным с увеличением времени и затрат на реализацию, уходом от налогообложения и формированием стоимости просроченного товара.

«С отменой НДС у торговых сетей появится возможность минимизировать затраты на величину НДС, что даст возможность передавать такую продукцию населению до истечения срока её годности, чтобы не платить налог и соблюдать санитарные нормы, экологические и экономические условия торговли», — сказал профессор.

Категорически не поддерживает идею депутатов от ЛДПР директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. В беседе с корреспондентом ИА Регнум он обратил внимание на ряд спорных моментов в инициативе парламентариев.

«Категория «истекающий срок годности» выглядит достаточно размытой. Этот срок может быть и длинным, и коротким. Если у вас до истечения срока годности осталось 24 часа, то это истекающий срок, а если 3–4 дня или даже 10 дней — это тоже истекающий!» — заметил он.

Поэтому, как полагает экономист, надо в первую очередь строго установить, что скрывается за формулировкой «истекающий срок».

«Однако так или иначе инициаторы имеют в виду продукцию, годную к употреблению, значит, она подвержена всем экономическим и фискальным нагрузкам, которые характерны для любой другой продукции. То есть не факт, что эту продукцию через час кто-нибудь не купит. Поэтому снимать НДС нельзя. Это не очень правовая формулировка. Не говоря уже о том, что под этот закон потребуется выпустить сотню подзаконных актов — какой срок, под какой продукт и так далее», — сказал Остапкович.

Кроме того, по его мнению, в случае реализации данной инициативы сразу возникает коррупционная составляющая. Не исключено, что некоторые предприниматели будут держать часть продукции до нужного срока, а потом не платить НДС.

«НДС — жёсткий налог, и не надо с ним мудрить», — подчеркнул Остапкович.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что авторы законопроекта, предусматривающего отмену НДС на продукцию с истекающим сроком годности, которую будут бесплатно раздавать населению, призвали не забывать, что в настоящее время торговые сети имеют право не платить налоги только с утилизированной продукции.

Это обстоятельство, как полагают депутаты, делает магазины не заинтересованными в бесплатной раздаче указанных продуктов. При этом законодатели призывают исключить из списка для бесплатной раздачи продукты детского и диетического питания, а также алкогольные напитки. Есть информация, что их идею поддержали крупнейшие российские торговые сети и профильные комитеты Госдумы.

Ранее правительство России расширило список товаров для детей, на которые распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость (НДС). В этот перечень добавлены такие товары российского производства, как деревянные манежи, пластиковые и металлические кровати, а также кровати из других материалов, в том числе из бамбука, тростника, лозы.