Вашингтон, 28 июня, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Украинские военные признали высокую эффективность российских барражирующих боеприпасов «Ланцет», способных поражать поставленную Киеву Западом военную технику. Об этом 28 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на солдат ВСУ.

РИА Новости/Михаил Воскресенский Дрон-камикадзе «ZALA Ланцет»

Как рассказали военнослужащие украинской армии, на протяжении последних месяцев российские войска стали активнее применять «Ланцеты», что создало для ВСУ регулярные трудности.

По словам членов артиллерийских расчётов украинских войск, они считают эти дроны одной из главных опасностей в ходе боевых действий. Подчёркивается, что производство «Ланцетов» гораздо дешевле, чем ракет для ЗРК С-300.

Также советник главы украинского минобороны Юрий Сак признал, что ВСУ не могут перехватить все эти российские беспилотники, которыми можно управлять в режиме реального времени. Ввиду этого он попросил Запад поставить Киеву средства радиоэлектронной борьбы и противодронное оружие.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня американский эксперт Питер Сучиу заявил, что дрон-камикадзе «Ланцет» стал массовым убийцей военной техники ВСУ. Эксперт добавил, что это оружие помогает ВС России уверенно обороняться от контрнаступления украинской армии.

До этого французская САУ CAESAR ВСУ перевернулась на запорожском направлении в зоне спецоперации при попытке сбежать от беспилотника «Ланцет». Затем САУ подорвали вторым барражирующим боеприпасом.