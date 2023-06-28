Киев, 28 июня, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом стало известно в среду, 28 июня.

РИА Новости/Сергей Пятаков

В качестве причины инициативы указано якобы долгое навязывание Украине российской идеологии в соблюдении юлианского календаря и празднования Рождества 7 января. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) ранее также официально утвердила переход страны на григорианский церковный календарь с переносом празднования Рождества.

«Целью законопроекта является отказ от навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования 25 декабря», — говорится в документе.

Вместе с тем проект предполагает перенос на Украине даты ещё двух праздников: День украинской государственности предлагается сместить с 28 июля на 15 июля, а День защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября. По мнению украинского президента, законопроект должен укрепить национальное украинское единство.

Во всём мире христиане празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарям, 7 января — по юлианскому. С 2017 года украинские католики празднуют его на государственном уровне, а 25 декабря является в стране официальным выходным днём. При этом Киев не скрывал политических мотивов принятия данного решения, направленного на разрыв связей с Россией.

Ранее Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на Украине с 9 на 8 мая. В соответствии с документом, вместо Дня памяти и победы над нацизмом украинцы 9 мая будут отмечать День Европы. Соответствующие изменения внесут и в статью Трудового кодекса страны о праздничных и нерабочих днях. Законопроект внесли в Раду 8 мая и пометили его как неотложный. Однако 11 мая на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая. 83% украинцев считают этот день праздником, а 69,5% выступили против переноса празднования Дня Победы на 8 мая.